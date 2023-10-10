USAID наймёт специалиста для повышения осведомлённости о «помощи» США Украине и Белоруссии

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало информацию о вакансии старшего советника по коммуникациям, основная задача которого — повышать осведомлённость общественности об американской помощи Украине и Белоруссии.
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