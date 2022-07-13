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Тони Надаль: «У Кириоса есть плохая привычка небрежно отбивать мячи, практически не глядя и находясь в невыгодной позиции»

Тони Надаль прокомментировал поражение Ника Кириоса в финале «Уимблдона». Австралиец уступил Новаку Джоковичу 6:4, 3:6, 4:6, 6:7.

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