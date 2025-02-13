Миллион на ипотеку для многодетных: Смоленская область расширяет поддержку семей

Отличные новости для многодетных семей в Смоленской области! С 1 апреля 2025 года выплаты на погашение ипотеки для семей, в которых родился третий или последующий ребёнок, вырастут более чем в два раза – с 450 тысяч до 1 миллиона рублей.
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