Салливан: США расширяют и укрепляют систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон после удара Ирана по Израилю ведет работу над расширением и укреплением систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) в ближневосточном регионе.
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