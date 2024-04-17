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Салливан: США расширяют и укрепляют систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

Салливан: США расширяют и укрепляют систем ПРО и ПВО на Ближнем Востоке

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон после удара Ирана по Израилю ведет работу над расширением и укреплением систем противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО) в ближневосточном регионе.

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