Сейчас не самое хорошее время для приватизации — Костин

Для приватизации ВТБ сейчас не самое подходящее время, считает президент ВТБ Андрей Костин. Как писали Frank Media в октябре, ВТБ может стать одной из госкомпаний, акции которых будут проданы правительством до 2030 года.
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