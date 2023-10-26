Концерн Stellantis купил долю в китайском производителе электромобилей Leapmotor В ч...

Концерн Stellantis купил долю в китайском производителе электромобилей LeapmotorВ четверг достоянием общественности стали сведения из официальной заявки международного автоконцерна Stellantis на покупку 21,2 % акций китайского производителя электромобилей Zheijang Leapmotor Technologies.
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