28 апреля: какой сегодня день

Сегодня, 28 апреля, отмечается День рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Как официальный профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи – он был установлен в 2020 году постановлением правительства РФ.
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