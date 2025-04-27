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28 апреля: какой сегодня день

Сегодня, 28 апреля, отмечается День рождения Службы скорой медицинской помощи в России. Как официальный профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи – он был установлен в 2020 году постановлением правительства РФ.

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