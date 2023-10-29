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На пульсе времени

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Авдеевка. Будет бешеная схватка: Бойцы сообщили о действиях ВСУ

Авдеевка. Будет бешеная схватка: Бойцы сообщили о действиях ВСУ

Источники в телеграм-каналах сообщают – ВСУ стягивают огромные резервы на Авдеевское направление. Ожидается, что противостояние перейдёт в новую, ещё более острую фазу.

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