Посольство РФ посоветовало судиться с Turkish Airlines при недопуске на рейсы

В посольстве РФ в Анкаре дали несколько рекомендаций россиянам в связи с участившимися недопусками туристов с паспортами РФ на рейсы в Латинскую Америку, одна из мер — подать судебный иск на авиакомпанию с требованием компенсации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии