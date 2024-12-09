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Николишин об обмене из «Авангарда»: «Нужно было играть в свою игру, брать на себя, а я пытался подстроиться под кого-то»

Нападющего в октябре обменяли в «Барыс». – После ухода из «Амура» вы сказали, что дело там было в человеческом отношении.

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