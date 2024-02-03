В Богоявленский собор Орла передали частичку «всероссийского семейного очага»

В Орле 1 февраля состоялось торжественное открытие Года семьи. В этот день митрополит Орловский и Болховский Тихон принял частичку пламени «всероссийского семейного очага» из рук многодетной семьи Карташевых.
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