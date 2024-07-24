В Минздраве рассказали, чем болеют жители Карелии чаще всего

Общая заболеваемость населения Карелии в 2023 году уменьшилась. С докладом об основных показателях заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями выступила на заседании правительства Карелии первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии