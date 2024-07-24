В Минздраве рассказали, чем болеют жители Карелии чаще всего

Общая заболеваемость населения Карелии в 2023 году уменьшилась. С докладом об основных показателях заболеваемости населения социально значимыми заболеваниями выступила на заседании правительства Карелии первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.