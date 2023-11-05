В Окнице второго тура не будет: узнайте, кто станет примаром населенного пункта

И жители города Окница выбрали своего примара в первом туре выборов. Таким образом, по предварительным результатам, после обработки четырех протоколов из четырех примаром города становится кандидат от ПСРМ Артаманиу Виктор, набравший 50,61% от числа поданных голосов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии