Спасибо Госдепу за ясность их позиции. Мы виноваты в том, что хочется им кушать. Кушать сладко и много.
Госдеп договариваться с нами никогда не собирался
Комментарии
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Maxim Yushkin
👎 Вы не интересовались вопросом: Федеральный закон от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ, статья 16 которого гласит[4]: Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции: В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования
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6 час.
Александр Рыжов
Украина. Израиль. Война. Государством США управляют двадцать богатейших еврейских семей. МИД РОССИИ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ИХ О ТОМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ АГРЕССИИ США ПРОТИВ РОССИИ, ВС РОССИИ БУДУТ БИТЬ НЕ ПО военным и инфроструктурным целям США, а ПО МЕСТАМ ОБИТАНИЯ - ДВОРЦАМ И БОМБОУБЕЖИЩАМ - ЭТИ ЖИДОВСКИХ СЕМЕЙ. АНГЛИЯ. Предупредить короля Англии о том, что он и его семья будут приоритетными целями.
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5 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вы Великий человек и попали в "десятку" на мишени! Бесполезно бить по базам США в других странах мира. США для того их и настроили, чтобы именно по ним били и отвлекали от настоящих "застрельщиков" войны против России. Сильным мира сего глубоко плевать на тех американских солдат, которые погибнут на этих базах, в случае ударов по ним. Также им плевать на население в США или в Европе. Поэтому и бить надо прежде всего по "застрельщикам". При этом необходимо загодя объявить список этих семейств, по которым будут нанесены удары и даже стоит разослать им письма пофамильно.Обязательно объявить на весь мир, где их бункера находятся. Ведь скорее всего, эти семейства будут прятаться вовсе не в США.Путину, не следует опасаться таких действий, если он действительно любит Россию и наш народ.
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3 час.
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