Госдеп договариваться с нами никогда не собирался

Украина. Израиль. Война. Государством США управляют двадцать богатейших еврейских семей. МИД РОССИИ ОБЯЗАН ПРЕДУПРЕДИТЬ ИХ О ТОМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ АГРЕССИИ США ПРОТИВ РОССИИ, ВС РОССИИ БУДУТ БИТЬ НЕ ПО военным и инфроструктурным целям США, а ПО МЕСТАМ ОБИТАНИЯ - ДВОРЦАМ И БОМБОУБЕЖИЩАМ - ЭТИ ЖИДОВСКИХ СЕМЕЙ. АНГЛИЯ. Предупредить короля Англии о том, что он и его семья будут приоритетными целями.

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы Великий человек и попали в "десятку" на мишени! Бесполезно бить по базам США в других странах мира. США для того их и настроили, чтобы именно по ним били и отвлекали от настоящих "застрельщиков" войны против России. Сильным мира сего глубоко плевать на тех американских солдат, которые погибнут на этих базах, в случае ударов по ним. Также им плевать на население в США или в Европе. Поэтому и бить надо прежде всего по "застрельщикам". При этом необходимо загодя объявить список этих семейств, по которым будут нанесены удары и даже стоит разослать им письма пофамильно.Обязательно объявить на весь мир, где их бункера находятся. Ведь скорее всего, эти семейства будут прятаться вовсе не в США.Путину, не следует опасаться таких действий, если он действительно любит Россию и наш народ.