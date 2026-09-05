Финны снижают зарплату медикам из-за реформы оплаты труда

Сообщает Helsingin Sanomat: объединение университетских больниц Хельсинки (HUS) пересматривает систему оплаты труда для 270 сотрудников — некоторые получат прибавку, другим снизят оклады, а с части персонала намерены взыскать ранее выплаченные суммы .
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