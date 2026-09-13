Свинушки ела вся страна: почему в 1981 году популярный гриб запретили

Десятилетиями свинушка считалась в СССР ценным грибом. Ее собирали ведрами, жарили, солили и мариновали от Белоруссии до Дальнего Востока.
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Моя бабушка говорила что свинушки собирали только когда других грибов не было.
Чуть чуть отварить, обжарить в масле и можно всю зиму хранить в банке, добавляя при готовке.
До сих пор жив и здоров!
Не кушай, братец, свинушки - свинушкой станешь, заживо сожрут.
Бред! Никаких грибов, включая мухоморы и поганки в СССР не запрещали! А свинушки прекрасные вкусные грибы.
за чем жрать свинушки если вокруг много хороших грибов??? .... или это савейская психология -жрать любое дерьмо при отсутствии нормальной пищи...
до сих пор собираем,солим ,жарим