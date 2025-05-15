Задавить «Трактор»: «Локомотив» сравнял счет в Кубке Гагарина

«Локомотив» на своем льду обыграл «Трактор» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ — 4:1. Голы ярославской команды забили Александр Полунин, Георгий Иванов, Максим Березкин и Никита Кирьянов (в пустые ворота).
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