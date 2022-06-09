Іван Жданов у Києві Соратник Навального Іван Жданов відвідав Київ Голова Фонду боротьби з корупцією заявив, що команда Навального зацікавлена ​​у налагодженні діалогу з українським урядом Головний критик Кремля Олексій Навальний залишатиметься у в'язниці доти, доки Володимир Путін перебуває при владі; російська опозиція і Україна мають «спільний ворог» в особі російського президента, заявив Іван […] Сообщение Соратник Навального Іван Жданов відвідав Київ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.