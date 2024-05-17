Врачи отказались от планов оперировать Фицо

Врачи пока не планируют снова оперировать премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В ближайшие дни решат вопрос о его перевозке из города Банска-Бистрица в столицу, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.
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