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Рублев вышел в 1/8 финала US Open

Рублев вышел в 1/8 финала US Open

Андрей Рублев в матче 1/16 финала US Open с Артуром Риндеркнешем завоевал волевую победу. В Нью-Йорке завершился матч 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором Андрей Рублев встречался с 73-й ракеткой мира Артуром Риндеркнешем.

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