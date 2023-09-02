Рублев вышел в 1/8 финала US Open

Андрей Рублев в матче 1/16 финала US Open с Артуром Риндеркнешем завоевал волевую победу. В Нью-Йорке завершился матч 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором Андрей Рублев встречался с 73-й ракеткой мира Артуром Риндеркнешем.