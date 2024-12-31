Спрогнозировано долгожданное восстановление судоходства в Красном море

Крупные судоходные компании перенаправили все свои суда вокруг Африканского Рога из-за нестабильности в Красном море, что привело к увеличению транспортных расходов и глобальных сырьевых цен, повлиявших на все виды товаров.
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