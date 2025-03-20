Аналитики пишут, что спрос на отдых в Карелии резко вырос, владельцы гостевых домов не согласны

Аналитики кошелька «ЮMoney» и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» утверждают, что в зимний сезон 2024-2025 годов Карелия оказалась одним из самых востребованных регионов для деревенского отдыха.
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