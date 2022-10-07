Замки со средневековых миниатюр

Мы вновь продолжаем наш рассказ о средневековых замках, однако прежде, чем заниматься их историей или архитектурой, есть смысл познакомиться с замками со средневековых миниатюр и посмотреть – какими их изображали художники-современники.
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