Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

«Желаю всем безаварийной работы, здоровья, счастья и удачи на дорогах!» Успешная работа транспортного комплекса Смоленской области и совершенствование пассажирских и грузоперевозок относятся к ключевым условиям развития региональной экономики и повышения качества жизни смолян.