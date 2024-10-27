Губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

«Желаю всем безаварийной работы, здоровья, счастья и удачи на дорогах!» Успешная работа транспортного комплекса Смоленской области и совершенствование пассажирских и грузоперевозок относятся к ключевым условиям развития региональной экономики и повышения качества жизни смолян.
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