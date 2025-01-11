Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно закрыты

Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы Как сообщила пресс-служба Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
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