Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно закрыты

Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы Как сообщила пресс-служба Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.