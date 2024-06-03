Южная Корея приостанавливает действие межкорейского военного соглашения с КНДР

Южная Корея решила приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года, направленного на снижение напряженности и предотвращение случайных столкновений, до тех пор, пока доверие к КНДР не будет восстановлено, сообщает «Ренхап» со ссылкой на Совет нацбезопасности республики.