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Несекретные материалы

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Зеленский рассказал о тактике и целях ВС РФ при ударах по Украине зимой

Зеленский рассказал о тактике и целях ВС РФ при ударах по Украине зимой

Россия готовит новую тактику воздушных ударов по Украине в преддверии зимы. Об этом, ссылаясь на данные военной разведки, рассказал глава киевского режима Зеленский.

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