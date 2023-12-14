Новый отечественный мессенджер станет аналогом Telegram. Но более защищенным

Российская платформа для коммуникаций под названием «Роса Мессенджер» будет встроена в операционную систему нового телефона «Р-Фон»Как сообщают «Известия», в пресс-службе НТЦ ИТ «Роса» рассказали, что и новый мессенджер, и сам смартфон позиционируются как более защищенные по сравнению с аналогами, а «Роса Мессенджер» подойдет как для обычных граждан, так и для бизнеса или госструктур.