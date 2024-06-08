Политолог на ПМЭФ оценила демографические нацпроекты России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня, ФедералПресс. Россия адекватно реагирует на изменение мировых демографических трендов, запуская нацпроекты, направленные на увеличение продолжительности жизни, социальной активности и рождаемости, рассказала директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына на ПМЭФ.
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