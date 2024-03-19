Эксперт Игорь Сокольский рассказал, на какие препараты влияет прием пищи

Некорректное использование лекарств может негативно повлиять на эффективность лечения. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский подчеркивает, что время приема лекарств зависит от их лекарственной формы и предназначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии