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Эксперт Игорь Сокольский рассказал, на какие препараты влияет прием пищи

Эксперт Игорь Сокольский рассказал, на какие препараты влияет прием пищи

Некорректное использование лекарств может негативно повлиять на эффективность лечения. Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский подчеркивает, что время приема лекарств зависит от их лекарственной формы и предназначения.

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