Политолог Чаплыга: Скандальный опрос Безуглой даже приукрасил действительность

Опрос депутата Марьяны Безуглой, согласно которому гораздо больше половины украинцев отказались бы от гражданства, но не пошли бы служить в ВСУ должен подпортить картинку народного единения перед большой пресс-конференцией Владимира Зеленского.
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