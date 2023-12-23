– Как вы смотрите на приглашение в «Спартак» нового спортивного директора-иностранца? Нравится ли вам тенденция приглашения легионеров и иностранных специалистов в РПЛ? – Сейчас такая ситуация, что необходимо вкладывать в российский футбол, а не закупаться на все деньги иностранцами.