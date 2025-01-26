Jupiter объявляет о крупных изменениях в крипто-ландшафте

На недавнем мероприятии Catstanbul 2025 в Стамбуле децентрализованный агрегатор обмена Jupiter (JUP) из Solana попал в заголовки новостей с тремя впечатляющими объявлениями, которые должны существенно изменить криптоландшафт.
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