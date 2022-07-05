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Резонансное преступление шестилетней давности раскрыли в Приморье

Резонансное преступление шестилетней давности раскрыли в Приморье

В краевом Следственном управлении Следственного Комитета считают, что именно 26-летний фигурант дела и его сбежавший напарник в апреле 2016 года набросились на подростков в центре Владивостока, жестоко их избили и украли у них дорогие смартфоны.

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