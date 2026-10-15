Магнитогорский металлургический комбинат занял второе место среди предприятий черной металлургии в рэнкинге ESG-прозрачности российских компаний за 2026 год, подготовленном агентством «Эксперт РА».
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