Теракт в «Крокус Сити» и турецкий след: за и против

Похоже, ближневосточный след теракта в «Крокусе» проступает все отчетливее, и в этом контексте недавнее заявление директора ФСБ Александра Бортникова по итогам коллегии Генпрокуратуры проливает свет на некоторые обстоятельства.
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