Economist пишет, что глава киевского режима в ходе интервью горбился и барабанил по столу1 января текущего года британский журнал Economist опубликовал интервью с Владимиром Зеленским, подробно рассказав о его эмоциональном состоянии.
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