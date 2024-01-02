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Царьград

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В Британии шокированы поведением Зеленского на интервью: Это что-то новенькое

В Британии шокированы поведением Зеленского на интервью: Это что-то новенькое

Economist пишет, что глава киевского режима в ходе интервью горбился и барабанил по столу1 января текущего года британский журнал Economist опубликовал интервью с Владимиром Зеленским, подробно рассказав о его эмоциональном состоянии.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Дозу не принял , вот его и крючило .
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