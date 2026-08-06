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Агент Кузьмичев о словах Баринова про «Локо»: «Дима – живой человек, ему было непросто воспринять то, что он услышал с трибун. Не он же начал!»

Агент Владимир Кузьмичев прокомментировал слова Дмитрия Баринова про « Локомотив ».  – Как оцените первые игры Георгия Джикии за «Локомотив»? – Видно, что Георгий – защитник с большим опытом.

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