В Брянской области не позволили ВСУ совершить террористические атаки

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа вооруженных сил Украины были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью, 11 октября сообщает пресс-служба Минобороны России.
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