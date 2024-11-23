«Вода Крыма»: часть региона останется без воды 23 ноября

23 ноября в Крыму отдельные населенные пункты частично останутся без воды.В компании «Вода Крыма» сообщили, что из-за ремонтных работа пересохнут краны по следующим адресам (время указано ориентировочно):до 13.
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