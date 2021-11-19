Вирусолог Лукашев заявил, что вакцинация от коронавируса не приводит к смерти

Вирусолог Александр Лукашев заявил, что вакцины от коронавируса не приводят к смерти людей. Как отмечается, среди противников вакцинации существует мнение, что человек, который поставит себе прививку от коронавируса, может умереть именно от вакцины.
Вирусолог Александр Лукашев заявил, что вакцины от коронавируса не приводят к смерти людей. Как отмечается, среди противников вакцинации существует мнение, что человек, который поставит себе прививку от коронавируса, может умереть именно от вакцины.
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