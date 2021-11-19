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    что..и...требовалось..доказать...пусть...естественнй...иммунитет...работаетШведские микробио...

Вирусолог Лукашев заявил, что вакцинация от коронавируса не приводит к смерти

Вирусолог Лукашев заявил, что вакцинация от коронавируса не приводит к смерти

Вирусолог Александр Лукашев заявил, что вакцины от коронавируса не приводят к смерти людей. Как отмечается, среди противников вакцинации существует мнение, что человек, который поставит себе прививку от коронавируса, может умереть именно от вакцины.

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