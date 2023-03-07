Скотт Фостер удалил Скотти Барнса на последней минуте матча с «Денвером»

Форвард «Торонто» Скотти Барнс был удален с площадки в решающий момент матча с «Денвером» (114:118). За 28,3 секунды до завершения четвертой четверти при «+1» в пользу «Наггетс» было зафиксировано нарушение у центрового канадцев Якоба Пелтля.