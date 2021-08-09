Аргументы недели

97 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • и и
    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
  • и и
    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...
  • и и
    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

Эпидемиолог Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может развиться через 24 недели после острой фазы заболевания

Эпидемиолог Плоскирева сообщила, что постковидный синдром может развиться через 24 недели после острой фазы заболевания

Заместитель директора по клинической работе Центрально научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала сроки появления симптомов постковидного синдрома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх