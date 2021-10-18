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Впервые в качестве пары: Акиньшина и Козловский не скрывали нежности на празднике общего друга

Впервые в качестве пары: Акиньшина и Козловский не скрывали нежности на празднике общего друга

Отношения коллег народ обсуждает уже год. Однако сами они предпочитают хранить молчание, не подтверждая и не опровергая слухи О романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной поклонники заговорили, когда актер был еще в отношениях с Ольгой Зуевой.

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