Эксперт Пономарёв: мошенники обманывают детей от имени "Почты России"

Схемы мошенников с каждым днем становятся все более сложными и многоступенчатыми. Несколько лет назад одним из популярных у злоумышленников сценариев было притвориться родственником жертвы, попавшим в беду и срочно нуждающимся в деньгах.
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