Американская полиция опровергла задержание подозреваемого в массовой стрельбе

Личность предполагаемого злоумышленника установлена Полиция в американском штате Мэн установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне, а также опровергла сообщения СМИ о его задержании, пишет РИА Новости.
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