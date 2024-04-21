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Региональная Юридическая Служба

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МВД: банки должны раскрывать сведения о переводах за сутки

МВД: банки должны раскрывать сведения о переводах за сутки

Министерство внутренних дел России предлагает обязать банки предоставлять правоохранительным органам информацию о переводах электронных средств в срок не позднее трех рабочих дней, а при наличии технической возможности — в течение 24 часов.

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