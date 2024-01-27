Мика Хаккинен: Подождите отдавать Ферстаппену чемпионство в сезоне-2024

Мика Хаккинен: Подождите отдавать Ферстаппену чемпионство в сезоне-2024Getty Images / Red Bull Content PoolДвукратный чемпион мира Формулы 1 Мика Хаккинен считает, что вопрос о победителе сезона-2024 открыт.
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