Как США пытаются мешать прорывным проектам Индии и России

В ходе недавнего визита 8-9 июля премьер-министра Индии в Россию партнеры высоко оценили текущий уровень сотрудничества и его устойчивость в «нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации» и установили новую цель – нарастить взаимный товарооборот до $100 млрд.