В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

Власти и Центробанк РФ не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА Новости в преддверии весеннего туристического сезона глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.