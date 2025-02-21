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В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

В Госдуме предупредили владельцев старых долларов о рисках

Власти и Центробанк РФ не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты, рассказал РИА Новости в преддверии весеннего туристического сезона глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Комментарии
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Константин Самарин
Хм... все банки второго уровня должны иметь лицензию от Центорбанка на операции с валютой. Давая такие разрешения, Центробанк автоматически принимает на себя обязательства по всем рискам, связанным с валютными операциями банков второго уровня.
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